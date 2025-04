Weltpremiere für Ton-, Bild- und Lichtkünstler Olaf Bender in Chemnitzer Galerie

Mit einer verstörend-eindringlichen Licht-Sound-Installation gibt Olaf Bender ein kurzes Gastspiel in der Chemnitzer Galerie Borssenanger, bevor er als Musiker auf Asien-Tournee geht.

Am Eingang der Galerie Borssenanger warnt ein Schild vor „Flashlight“, Blitzlicht, und Epilepsiegefahr. Der Raum ist in bläuliches Licht getaucht. An einer Wand flackern weiße Lichtfiguren auf blauem Grund, verändern zuckend oder fließend ihre Form, rechts und links verschieden. Hier ein Kreis, dort eine Schleife, hier Lichtkritzel, dort...