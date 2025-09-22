Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wenn die Realität zur Rolle wird und Stars sich selbst spielen: Von „Call My Agent: Berlin“ bis „Pastewka“

Die Agenten und ihre Stars in „Call My Agent: Berlin“. Im Bild Karin Hanczewski, Gabrielle Scharnitzky, Lucas Gregorowicz und Michael Klammer (von links).
Die Agenten und ihre Stars in „Call My Agent: Berlin“. Im Bild Karin Hanczewski, Gabrielle Scharnitzky, Lucas Gregorowicz und Michael Klammer (von links). Bild: Disney plus
Wenn die Realität zur Rolle wird und Stars sich selbst spielen: Von „Call My Agent: Berlin“ bis „Pastewka“
Von Anne Busch
„Call My Agent: Berlin“ zeigt deutsche Stars in selbstironischen Rollen – doch das Prinzip ist älter und längst Kult. Acht Beispiele, bei denen das Spiel mit der eigenen Persona richtig zündet.

Sich selbst auf die Schippe nehmen – das können nicht alle, aber es macht oft den größten Spaß. Die französische Serie „Dix pour cent“ hat daraus einen Welterfolg gemacht, jetzt zieht Deutschland nach. In „Call My Agent: Berlin“ dreht sich alles um eine fiktive Schauspielagentur, die den Alltag ihrer prominenten Klienten und deren...
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
11.09.2025
3 min.
"Call My Agent Berlin": Die Wehwehchen der Stars
Starpower auf dem roten Teppich: Zur Premiere der Serie "Call My Agent Berlin" kam der Cast in die Hauptstadt (Archivbild).
Große Promis mit großen Egos: In der Serie "Call My Agent Berlin" spielen sich deutsche Stars mit viel Ironie selbst. Mit dabei: Iris Berben, Frederick Lau und Heike Makatsch. Lohnt das anzusehen?
Sabrina Szameitat, dpa
17.09.2025
4 min.
Nostalgie – die weh tut: Wie die neue ZDF-Neo-Serie „Chabos“ die Nullerjahre entzaubert
„Chabos - Hinein ins Weekend Feeling“: Peppi (Nico Marischka) macht sich vor einem Spiegel mit Gel eine Igelfrisur.
Sommermärchen, Bravo-Hits und Wodka-Bull im Partykeller: „Chabos“ bringt die Vergangenheit zurück. Mit Sprüchen, die wie Schläge fallen.
Anne Busch
Mehr Artikel