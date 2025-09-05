Wenn ein DDR-Küchenstuhl zum Filmstar wird: Industriemuseum zeigt Geschichte zum EW 1192

Kultur
Die Geschichten rund um diesen Stuhl sind so kurios wie berührend. Ein westsozialisierter Professor hat sie auch mithilfe von „Freie Presse“-Lesern aufgespürt. Eine Ausstellung dazu ist nun in Chemnitz zu sehen. Und: Jetzt gibt es auch noch einen Film zum Stuhl! Wie der ist? Bezaubernd!
Würde dieser Stuhl erröten oder sich vor lauter Stolz und Freude ein bisschen recken und seine Lehne um zwei Zentimeter wachsen, nein, wir Zuschauer würden uns nicht wundern. Wie er da so im Film steht, vierbeinig aufrecht, leuchtend mit roter Lehne, mitten in der Landschaft, vor einer Plattenbausiedlung, vor einem Schloss, auf einer Allee, da...
