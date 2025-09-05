Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Wenn ein DDR-Küchenstuhl zum Filmstar wird: Industriemuseum zeigt Geschichte zum EW 1192

Jacob Strobel, Designer und Professor für Holzgestaltung, in der Ausstellung „Der ungesehene Designklassiker“ im Industriemuseum Chemnitz.
Jacob Strobel, Designer und Professor für Holzgestaltung, in der Ausstellung „Der ungesehene Designklassiker“ im Industriemuseum Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Jacob Strobel, Designer und Professor für Holzgestaltung, in der Ausstellung „Der ungesehene Designklassiker“ im Industriemuseum Chemnitz.
Jacob Strobel, Designer und Professor für Holzgestaltung, in der Ausstellung „Der ungesehene Designklassiker“ im Industriemuseum Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Wenn ein DDR-Küchenstuhl zum Filmstar wird: Industriemuseum zeigt Geschichte zum EW 1192
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschichten rund um diesen Stuhl sind so kurios wie berührend. Ein westsozialisierter Professor hat sie auch mithilfe von „Freie Presse“-Lesern aufgespürt. Eine Ausstellung dazu ist nun in Chemnitz zu sehen. Und: Jetzt gibt es auch noch einen Film zum Stuhl! Wie der ist? Bezaubernd!

Würde dieser Stuhl erröten oder sich vor lauter Stolz und Freude ein bisschen recken und seine Lehne um zwei Zentimeter wachsen, nein, wir Zuschauer würden uns nicht wundern. Wie er da so im Film steht, vierbeinig aufrecht, leuchtend mit roter Lehne, mitten in der Landschaft, vor einer Plattenbausiedlung, vor einem Schloss, auf einer Allee, da...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
10 min.
Kaviar und Beatmusik, Schildkröten und tote Enten: Archive graben neue Details zum Alltag der Wismut-Zeit aus
„Wir fügen die Puzzlestücke zusammen“: Annette Zehnter vom Stasiarchiv und Raymond Plache vom Staatsarchiv in der neuen Wismut-Ausstellung. Am Donnerstag wird sie eröffnet.
Die Geschichte der Wismut ist noch lange nicht fertig erzählt. Nun fördern Staatsarchiv und Stasibehörde Akten zu Tage, die unfreiwillig komisch wirken. Aber nur auf den ersten Blick.
Frank Hommel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
29.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ mit Kommissar kurz vor dem Tod: Lohnt das Einschalten?
Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve) befindet sich in der neuen Folge des „Erzgebirgskrimis“ in einer sehr beklemmenden Situation.
Am Samstagabend läuft der neue Film „Über die Grenze“ im Fernsehen. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre in Altenberg diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
09:59 Uhr
2 min.
Menschen feiern friedlich auf der Wiesn im Vogtland
Auf der Sternquell-Wiesn wurde friedlich gefeiert, meldet die Polizei.
Auf der Sternquell-Wiesn gab es keine polizeirelevanten Vorfälle. Aus dem Plauener Stadtgebiet meldet die Polizei hingegen Trunkenheitsfahrten und eine Schlägerei an einer Haltestelle.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel