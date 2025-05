Wie Alfons sein Publikum in Zwickau überraschte und was das mit Oma Erica zu tun hat

„Alfons - jetzt noch deutscherer“ heißt das Programm, mit dem der Kabarettist am Montag in Zwickau gastierte - neben heiteren schlug er sehr leise Töne an. Er erzählte von seiner Familie, von Auschwitz und seinem Engagement jenseits der Bühne.

Alfons will keinen verprellen, deswegen warnt er vor: „Vielleischt“, sagt er mit seinem französischen Akzent, „ist nach dem ersten Teil manscher überrascht, vielleischt sogar irritiert.“ Aber keine Angst: „Im zweiten Teil wird alles gut! Kommt nach der Pause alle wieder!“, sagt er und lächelt freundlich. Alfons hätte sich keine... Alfons will keinen verprellen, deswegen warnt er vor: „Vielleischt“, sagt er mit seinem französischen Akzent, „ist nach dem ersten Teil manscher überrascht, vielleischt sogar irritiert.“ Aber keine Angst: „Im zweiten Teil wird alles gut! Kommt nach der Pause alle wieder!“, sagt er und lächelt freundlich. Alfons hätte sich keine...