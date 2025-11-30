Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Wie erzählt man eine Vergewaltigung? - Aufwühlendes Theaterstück „Prima Facie“ auf den Bühnen in Plauen und Chemnitz

Kristin Heil als Tessa auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen.
Kristin Heil als Tessa auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen. Bild: André Leischner
Cordula Hanns als taffe Anwältin Tessa auf der Bühne des Ostflügels in Chemnitz.
Cordula Hanns als taffe Anwältin Tessa auf der Bühne des Ostflügels in Chemnitz. Bild: Nasser Hashemi
Kristin Heil als Tessa auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen.
Kristin Heil als Tessa auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen. Bild: André Leischner
Cordula Hanns als taffe Anwältin Tessa auf der Bühne des Ostflügels in Chemnitz.
Cordula Hanns als taffe Anwältin Tessa auf der Bühne des Ostflügels in Chemnitz. Bild: Nasser Hashemi
Kultur
Wie erzählt man eine Vergewaltigung? - Aufwühlendes Theaterstück „Prima Facie“ auf den Bühnen in Plauen und Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In „Prima Facie“ berichtet eine Anwältin erst glänzend von ihren Prozesserfolgen – bis sie selbst zur Betroffenen sexualisierter Gewalt wird. Aufwühlendes Theater in Plauen und Chemnitz.

Wie erzählt man eine Vergewaltigung – wie kann, darf oder muss man sie erzählen? Im Ein-Personenstück „Prima Facie“ der australischen Autorin und ehemaligen Strafverteidigerin Suzie Miller müssen Schauspielerinnen und Regie sich dieser Herausforderung stellen. Die Vergewaltigung ist Schlüsselelement und Kipppunkt des Abends.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
4 min.
Premiere im Vogtland: Kristin Heil ergattert Traumrolle - „Wo kann man denn noch mutig sagen, was schiefläuft im System - wenn nicht auf der Bühne?“
Kristin Heils Hund heißt Bjarne. Wie der beliebte Schauspieler Bjarne Mädel. Das Tier wurde in Bulgarien geboren und stammt aus einem Tierheim.
Das ist die Neue am Theater Plauen-Zwickau: Kristin Heil. Zuletzt spielte sie am Landestheater in Schleswig-Holstein. Nun stellt sie im Erfolgsstück „Prima Facie“ eine Anwältin dar.
Sabine Schott
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
27.11.2025
4 min.
Ausflugstipps für den ersten Advent im Vogtland: Hobby-Künstler-Markt in Plauen lockt mit 50 Händlern
Gut besucht ist der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. In diesem Jahr haben sich 50 Händler angekündigt.
Zum Start in die Adventszeit locken zahlreiche weihnachtliche Veranstaltungen in die Region. Ein Highlight ist traditionell der Hobby-Künstler-Markt in Plauen. Was darüber hinaus im Vogtland los ist.
Florian Wunderlich
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel