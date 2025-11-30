Wie erzählt man eine Vergewaltigung? - Aufwühlendes Theaterstück „Prima Facie“ auf den Bühnen in Plauen und Chemnitz

In „Prima Facie“ berichtet eine Anwältin erst glänzend von ihren Prozesserfolgen – bis sie selbst zur Betroffenen sexualisierter Gewalt wird. Aufwühlendes Theater in Plauen und Chemnitz.

Wie erzählt man eine Vergewaltigung – wie kann, darf oder muss man sie erzählen? Im Ein-Personenstück „Prima Facie" der australischen Autorin und ehemaligen Strafverteidigerin Suzie Miller müssen Schauspielerinnen und Regie sich dieser Herausforderung stellen. Die Vergewaltigung ist Schlüsselelement und Kipppunkt des Abends.