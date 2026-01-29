Wie Konrad Adenauer uns in die Renten-Falle trieb: Neue Biografie erklärt dem Osten den ersten BRD-Kanzler

Der Jenaer Historiker Norbert Frei nimmt eine Ikone unter die Lupe: Konrad Adenauer war als Säulenheiliger der CDU lange verklärt - obwohl sein Schatten auch auf heutigen Problemen liegt.

Mit einer, nämlich mit seiner Stimme Mehrheit wurde Konrad Adenauer 1949 erster Kanzler der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland. 73 war er da bereits. Der Historiker Norbert Frei hat nun eine Biografie über den Mann verfasst, die es in sich hat: Statt zu verklären oder chronistenpflichtig jede Schnupfenattacke zu notieren, verortet er... Mit einer, nämlich mit seiner Stimme Mehrheit wurde Konrad Adenauer 1949 erster Kanzler der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland. 73 war er da bereits. Der Historiker Norbert Frei hat nun eine Biografie über den Mann verfasst, die es in sich hat: Statt zu verklären oder chronistenpflichtig jede Schnupfenattacke zu notieren, verortet er...