Wiedersehen mit Senta Berger im neuen Kinofilm von Sohn Simon Verhoeven

Kultur
„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist von großer Melancholie durchdrungen. Deutlich lauter, aber nicht weniger ernsthaft erzählt „Woodwalkers 2“ vom Kampf um Identität.
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Die größte Stärke dieser Verfilmung liegt darin, dass sie sich Zeit nimmt – für Erinnerungen, für Eigenheiten, für Menschen. Simon Verhoeven adaptiert Joachim Meyerhoffs autobiografischen Bestseller als melancholisch-humorvolle Rückschau auf eine prägende Lebensphase, ohne dem Stoff seine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.