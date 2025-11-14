Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Wir leben die Interkulturalität einfach, statt Leute zu bekehren" – Zwei Chemnitzer starten neuen Podcast

Von der Basketballhalle ins Podcaststudio: Muhammad Afghan (l.) und Thomas Höppner (r.) sind die Hosts von "HausteRein"
Von der Basketballhalle ins Podcaststudio: Muhammad Afghan (l.) und Thomas Höppner (r.) sind die Hosts von "HausteRein" Bild: Luise Müller/ VideoVision
Von der Basketballhalle ins Podcaststudio: Muhammad Afghan (l.) und Thomas Höppner (r.) sind die Hosts von "HausteRein"
Von der Basketballhalle ins Podcaststudio: Muhammad Afghan (l.) und Thomas Höppner (r.) sind die Hosts von "HausteRein" Bild: Luise Müller/ VideoVision
"Wir leben die Interkulturalität einfach, statt Leute zu bekehren" – Zwei Chemnitzer starten neuen Podcast
Von Josua Gerner
Braucht es wirklich einen weiteren Podcast? Diesen schon. Muhammad Afghan und Thomas Höppner starten einen interkulturellen Podcast, der unterhält und den Horizont erweitert.

Zwei Männer, zwei Mikrofone, ein Podcast. Zugegeben, diese Idee ist nicht neu. Dennoch: Die Chemnitzer Thomas Höppner (41) und Muhammad Afghan (25) sind eine Bereicherung für die Podcastlandschaft in der Region, und die Geschichte hinter ihrem Podcast "Hauste Rein" ist besonders.
