"Wir leben die Interkulturalität einfach, statt Leute zu bekehren" – Zwei Chemnitzer starten neuen Podcast

Kultur
Braucht es wirklich einen weiteren Podcast? Diesen schon. Muhammad Afghan und Thomas Höppner starten einen interkulturellen Podcast, der unterhält und den Horizont erweitert.
Zwei Männer, zwei Mikrofone, ein Podcast. Zugegeben, diese Idee ist nicht neu. Dennoch: Die Chemnitzer Thomas Höppner (41) und Muhammad Afghan (25) sind eine Bereicherung für die Podcastlandschaft in der Region, und die Geschichte hinter ihrem Podcast "Hauste Rein" ist besonders.
