Wismut-Drama „Rummelplatz“ am Theater Chemnitz: Er verträgt sogar Salpetersäure

Felix Rohleder verkörpert in der grandiosen Oper den raubeinigen und trinkfesten Sowjetoffizier und Schachtleiter Polotnikow. Wie ein junger Sänger mit dieser Rolle umgeht.

So hoch aufgeschossen wie Felix Rohleder ist, so schwer ist auch das Kreuz, das er zu tragen hat. Erst muss sich der junge 1,94-Meter-Kerl betrinken. Dann wird er – so der Plan – auch noch gemeuchelt werden, vermutlich erstochen, weil er einen Mann zum Duell herausfordern wird, der einen Tick schneller ist als er. Aber Felix Rohleder, 32,...