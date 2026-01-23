„Zauberei beginnt im Kopf“: Wie ein Magier aus Sachsen sein Publikum verzaubert

Kultur
Mit einem Zauberkasten für einen Fünfjährigen fing alles an. Heute steht Torsten Pahl (50) als Zauberer auf der Bühne und betriebt seine Kunst ohne Effekthascherei — auch im Chemnitzer Kabarett.
Er ist Schauspieler, Sänger, Instrumentalist, Kabarettist – und vor allem Zauberer. Oder Magier. Oder Illusionist. „Jeder so, wie er es mag“, sagt Torsten Pahl, „das hängt vom persönlichen Geschmack ab.“ Er lässt Dinge verschwinden, er verwandelt oder zerstört sie und findet sie im tadellosen Zustand an unmöglichen Orten wieder und...
