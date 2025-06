Zum Tod von Electro-Pionier Douglas McCarthy: Dank dem stumpfen Giganten!

Mit Nitzer Ebb bildete der englische EBM-Shouter eine wegweisende Drehtür zwischen Synthpop, Techno, Industrial und dem kühl-finsteren Flair des Postpunk. Eine Würdigung.

Depeche Mode hatten Mitte der 80er ein Problem: Die Fanbase der heutigen Synthpop-Götter tummelte sich in den finster-kultigen Electro-Tanzklubs zwischen Post-Punk und New Romantic - doch mit ihrem vierten Album „Some Great Reward“, auf dem sich 1984 erste globale Superhits wie „Master And Servant“ oder „People Are People“ fanden...