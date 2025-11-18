Zwei Sachsen im Studio der Beatles: Das Duo Stiehler/Lucaciu und sein neues Album „London Sessions“

Für den erfolgreichen Happy Jazz von Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu reichen die kleinen Klubs längst nicht mehr aus: Weltklasse zieht es in die größeren Hallen!

Wie kommt man in die legendären Abbey Road Studios im Londoner Stadtteil Westminster? Über einen Zebrastreifen, wäre in Anlehnung an das 1969 erschienene Album der Beatles die simple Antwort. Doch das Duo Stiehler/Lucaciu muss komplizierter antworten. „Den Zebrastreifen gibt es immer noch“, sagt Antonio Lucaciu. Und dann erzählt er davon,...