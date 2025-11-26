Zwischen Oktoberklub und Honecker-Gesprächen: Der Liedermacher Reinhold Andert ist tot

Mit Liedern, Büchern und freien Geschichtslektionen prägte Reinhold Andert die ostdeutsche Kulturszene. Ein Nachruf auf einen streitbaren Kopf, der Widerspruch als Lebensform verstand.

Er war ein Mann der Widersprüche: katholische Flüchtlingskindheit, Orgelbaulehre, SED-Parteibuch und die Gitarre eines politischen Liedermachers. In der DDR kannte man Reinhold Andert als Kopf und Texter des Berliner Oktoberklubs, als einen, der mit scharfem Witz für „DDR konkret“ warb – und sich doch irgendwann mit eben diesem Staat...