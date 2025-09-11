Automobilindustrie: Warum das EU-Verbrennerverbot keine optimale Lösung ist

Auf der Automobilmesse IAA ist die Debatte über das geplante Verbrenner-Aus 2035 neu entbrannt. In der Industrie und der Union regt sich Widerstand. Doch auch für das Verbot gibt es gute Argumente.

Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden Euro in die Entwicklung von Autos mit rein batterieelektrischem Antrieb gesteckt. Die langfristigen Konzernstrategien von Volkswagen, Mercedes und BMW sind klar auf die Elektromobilität fokussiert. Auch bei der derzeit in München stattfindenden Automesse IAA stehen... Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden Euro in die Entwicklung von Autos mit rein batterieelektrischem Antrieb gesteckt. Die langfristigen Konzernstrategien von Volkswagen, Mercedes und BMW sind klar auf die Elektromobilität fokussiert. Auch bei der derzeit in München stattfindenden Automesse IAA stehen...