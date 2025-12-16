MENÜ
Abgase dürfen in den EU-Ländern wohl auch nach 2035 von Fahrzeugen ausgestoßen werden. Die EU-Kommission hat das eigentlich geplante Verbrenner-Aus aufgeweicht. Bild: Robert Michael/dpa
Abgase dürfen in den EU-Ländern wohl auch nach 2035 von Fahrzeugen ausgestoßen werden. Die EU-Kommission hat das eigentlich geplante Verbrenner-Aus aufgeweicht. Bild: Robert Michael/dpa
Welt
EU-Kommission schwächt das Verbrennerverbot ab
Von Katrin Pribyl
In der EU könnten auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennungstechnologie noch zugelassen werden. Am Dienstag schlug die EU-Kommission Änderungen der Vorgabe vor.

In der EU sollen auch nach 2035 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Das schlugen am Dienstag gleich vier EU-Kommissare in Straßburg vor. Doch wie kontrovers das Thema Verbrenner-Aus in der EU diskutiert wird, zeigte sich allein daran, dass die Spitzen der Brüsseler Behörde abgeschirmt und bis zur letzten Minute über...
Mehr Artikel