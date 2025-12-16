EU-Kommission schwächt das Verbrennerverbot ab

Welt
In der EU könnten auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennungstechnologie noch zugelassen werden. Am Dienstag schlug die EU-Kommission Änderungen der Vorgabe vor.
In der EU sollen auch nach 2035 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden können. Das schlugen am Dienstag gleich vier EU-Kommissare in Straßburg vor. Doch wie kontrovers das Thema Verbrenner-Aus in der EU diskutiert wird, zeigte sich allein daran, dass die Spitzen der Brüsseler Behörde abgeschirmt und bis zur letzten Minute über...
