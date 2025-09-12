Das harte Ringen um die Zukunft der europäischen Automobilindustrie

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich mit Branchenvertretern der Autoindustrie getroffen. Der Dialog ist wichtig, um den Strukturwandel auf den richtigen Kurs zu bringen.

Wie schafft es Europa, bei den Innovationen in der Automobilindustrie an der vordersten Front zu stehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Dialogs der EU-Kommission mit den europäischen Autoherstellern. Es geht dabei um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit einer Schlüsselindustrie Europas, die derzeit mehr als 13 Millionen Arbeitsplätze...