Debatte um Social-Media-Verbot für Kinder: Das Problem sind die Erwachsenen

Kommentar
Gut, dass wir über eine Altersgrenze für Tiktok und Co. diskutieren. Es wäre eine Art Notbremse. Denn Tech-Konzerne machen was sie wollen, und viele Eltern sind selbst mit dem Smartphone überfordert.
Schauen wir kurz in die Zukunft, so etwa zehn Jahre. Werden dann viele junge Erwachsene zu ihren Eltern sagen: Danke, dass ich damals mit meinem Smartphone machen durfte, was ich wollte. Danke, dass ich schon mit acht Jahren Snapchat hatte. Danke, dass ich so viel bei Tiktok unterwegs sein durfte. Natürlich nicht, im Gegenteil. Denn die Schäden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.