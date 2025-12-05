Deutschland kaputt – Wie der ICE durchs Lagerfeuer donnert

Im Ausland ist alles besser. In Deutschland funktioniert nichts mehr. Pünktliche Züge werden zur Nachricht und gefährliche Weltverbesserer haben die Demokratie längst abgeschrieben.

„Sehr geehrte Fahrgäste, den Erfurter Hauptbahnhof erreichen wir zwei Minuten vor Plan. Sie erreichen alle planmäßigen Anschlusszüge.“ So passiert am Dienstag, ziemlich genau 12.20 Uhr, in einem ICE der Deutschen Bahn. 2025 ist das eine Nachricht, denn im September war – etwas großzügig gerundet – nur noch jeder zweite Fernzug...