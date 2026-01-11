Die inneren Widersprüchedes Regime in Teheran

Selbst Todesdrohung der Führung halten Menschen im Iran nicht zurück, weiter auf die Straßen zu gehen. Warnungen des Irans und der USA lassen Sorgen vor einer regionalen Ausweitung wachsen.

Selbst wenn die Islamische Republik Iran die derzeitige Protestwelle noch einmal niederschlagen kann, ist sie gescheitert. Bis zum nächsten Aufstand wird es nicht lange dauern. Das liegt daran, dass die schiitische Theokratie ihre inneren Widersprüche nicht überwinden kann. Was als System unter göttlicher Führung mit Bürgerbeteiligung... Selbst wenn die Islamische Republik Iran die derzeitige Protestwelle noch einmal niederschlagen kann, ist sie gescheitert. Bis zum nächsten Aufstand wird es nicht lange dauern. Das liegt daran, dass die schiitische Theokratie ihre inneren Widersprüche nicht überwinden kann. Was als System unter göttlicher Führung mit Bürgerbeteiligung...