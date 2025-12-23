MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Welcher Strahl muss zuerst gesteckt werden? Mit dem Zusammensetzen des Herrnhuter Sterns beginnt in vielen Familien die Weihnachtszeit.
Welcher Strahl muss zuerst gesteckt werden? Mit dem Zusammensetzen des Herrnhuter Sterns beginnt in vielen Familien die Weihnachtszeit. Bild: Mark Frost
Welcher Strahl muss zuerst gesteckt werden? Mit dem Zusammensetzen des Herrnhuter Sterns beginnt in vielen Familien die Weihnachtszeit.
Welcher Strahl muss zuerst gesteckt werden? Mit dem Zusammensetzen des Herrnhuter Sterns beginnt in vielen Familien die Weihnachtszeit. Bild: Mark Frost
Meinung
Kommentar
Gedanken zu Weihnachten und der Versuch, so zu strahlen wie immer
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gefühl, dass früher alles besser war, schleicht sich ständig in den Kopf. Auch vor Weihnachten macht es nicht halt. Aber das Fest gibt sich nicht auf. Wie menschlich!

In der Mitte liegen die Klammern. Ziemlich verbogen die meisten. Rechts dahinter stehen die kleinen, links die großen Strahlen. Ganz links außen, kurz vor der Tischkante, steht ein Glas Rotwein. Was folgt, ist eine halbe Stunde Meditation: das Zusammenbauen des Herrnhuter Sterns. Jedes Jahr am Samstag vor dem 1. Advent. Mit dem ersten Strahl in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
19.12.2025
7 min.
Von Burger, schlesischer Soße und Schnitzel bis kalte Antipasti: Das gibt es bei uns zu Heiligabend zu essen
Symbolfoto Weihnachtsessen
Was ist das Wichtigste an Weihnachten? Na klar, das Essen. Doch das sieht keineswegs bei allen gleich aus. Sechs Gerichte, die es bei unseren Redakteuren am 24. Dezember abends gibt.
Josua Gerner, Johanna Eisner, Kirsten Erlebach, Nina Pogrebnaya, Wieland Josch, Janina Mann
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
17:16 Uhr
4 min.
Justus Geilhufe und die Frage, ob die Kirche an Weihnachten ersetzbar ist
Justus Geilhufe ist Pfarrer in Großschirma. An dieser Stelle schreibt er im Wechsel mit Nina-Maria Mixtacki, Pfarrerin in Mittweida.
Die Radiomoderatorin fragt, nachdem ich erzählt hatte, was die Kirche an Weihnachten alles so macht: „Kann man das nicht ersetzen? Früher sind die Leute zum Pfarrer gegangen, heute zum Therapeuten.“ Ich komme ins Nachdenken.
Justus Geilhufe
Mehr Artikel