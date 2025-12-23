Gedanken zu Weihnachten und der Versuch, so zu strahlen wie immer

Kommentar
Das Gefühl, dass früher alles besser war, schleicht sich ständig in den Kopf. Auch vor Weihnachten macht es nicht halt. Aber das Fest gibt sich nicht auf. Wie menschlich!
In der Mitte liegen die Klammern. Ziemlich verbogen die meisten. Rechts dahinter stehen die kleinen, links die großen Strahlen. Ganz links außen, kurz vor der Tischkante, steht ein Glas Rotwein. Was folgt, ist eine halbe Stunde Meditation: das Zusammenbauen des Herrnhuter Sterns. Jedes Jahr am Samstag vor dem 1. Advent. Mit dem ersten Strahl in...
