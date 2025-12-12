Haben wir einen sitzen? Warum uns die Glühweinpreise im Advent so umtreiben

Kommentar
Auf Weihnachtsmärkten schmelzen die 50-Euro-Scheine wie Schnee vorm Heizpilz. Aber finden wir zwischen Budenzauber, rumpeligen Karussells und Konsum eigentlich das, wonach wir suchen?
Der Advent teilt sich für mich in drei Phasen: Verdrängung, Überforderung und Panik. Weil kurz vorm Fest noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt sind, mehr Arbeit als Zeit übrig ist oder die Schulaufführung, Beisammensein im Kollegenkreis und der finale Zahnarzttermin alle auf einem Nachmittag fallen. Das versprochene Heimelige der...
