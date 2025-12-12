MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rot, Weiß oder Rosé: Ist das die Frage aller Fragen?
Rot, Weiß oder Rosé: Ist das die Frage aller Fragen? Bild: Johanna Klix
Rot, Weiß oder Rosé: Ist das die Frage aller Fragen?
Rot, Weiß oder Rosé: Ist das die Frage aller Fragen? Bild: Johanna Klix
Meinung
Kommentar
Haben wir einen sitzen? Warum uns die Glühweinpreise im Advent so umtreiben
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Weihnachtsmärkten schmelzen die 50-Euro-Scheine wie Schnee vorm Heizpilz. Aber finden wir zwischen Budenzauber, rumpeligen Karussells und Konsum eigentlich das, wonach wir suchen?

Der Advent teilt sich für mich in drei Phasen: Verdrängung, Überforderung und Panik. Weil kurz vorm Fest noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt sind, mehr Arbeit als Zeit übrig ist oder die Schulaufführung, Beisammensein im Kollegenkreis und der finale Zahnarzttermin alle auf einem Nachmittag fallen. Das versprochene Heimelige der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Das Ergebnis der Umfrage: Das trinken die Freiberger auf dem Christmarkt am liebsten
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Die Getränkeauswahl auf dem Christmarkt ist riesig. „Freie Presse“-Leser haben uns ihre Favoriten genannt. Neben den Geheimtipps gab es auch Kritik an den Preisen.
Johanna Klix
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
28.11.2025
5 min.
Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet.
Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.
Johanna Klix, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel