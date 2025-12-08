Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Johanna Klix
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt.
Glühwein, Hot Limoncello, Schokolade - die Auswahl ist groß auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Das Ergebnis der Umfrage: Das trinken die Freiberger auf dem Christmarkt am liebsten
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Getränkeauswahl auf dem Christmarkt ist riesig. „Freie Presse“-Leser haben uns ihre Favoriten genannt. Neben den Geheimtipps gab es auch Kritik an den Preisen.

Spätestens nach einer halben Stunde auf dem Weihnachtsmarkt ist es Zeit für das erste Heißgetränk. Die Auswahl in Freiberg ist besonders groß: Nach eigener Zählung werden über 80 verschiedene Getränke angeboten. Vergangene Woche haben wir unsere Leser gefragt, welches ihnen am liebsten ist. Das sind die Antworten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
02.12.2025
3 min.
Schwedenpunsch, Glühbier und Hot Limoncello: Warum es über 80 verschiedene Getränke auf dem Freiberger Christmarkt gibt
An der „Santa Claus Bar“ von Ronny Thieme gibt es eine große Auswahl an Heißgetränken.
Auf dem Freiberger Christmarkt werden deutlich mehr Getränke angeboten werden als anderswo. Das ist kein Zufall, sagt Standbetreiber Ronny Thieme.
Johanna Klix
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
28.11.2025
5 min.
Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet.
Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.
Johanna Klix, Cornelia Schönberg
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel