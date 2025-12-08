Das Ergebnis der Umfrage: Das trinken die Freiberger auf dem Christmarkt am liebsten

Die Getränkeauswahl auf dem Christmarkt ist riesig. „Freie Presse“-Leser haben uns ihre Favoriten genannt. Neben den Geheimtipps gab es auch Kritik an den Preisen.

Spätestens nach einer halben Stunde auf dem Weihnachtsmarkt ist es Zeit für das erste Heißgetränk. Die Auswahl in Freiberg ist besonders groß: Nach eigener Zählung werden über 80 verschiedene Getränke angeboten. Vergangene Woche haben wir unsere Leser gefragt, welches ihnen am liebsten ist. Das sind die Antworten.