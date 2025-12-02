Schwedenpunsch, Glühbier und Hot Limoncello: Warum es über 80 verschiedene Getränke auf dem Freiberger Christmarkt gibt

Auf dem Freiberger Christmarkt werden deutlich mehr Getränke angeboten werden als anderswo. Das ist kein Zufall, sagt Standbetreiber Ronny Thieme.

Nachdem die Freiberger „Freie Presse“-Redakteure den Christmarkt vor der Tür ausgekundschaftet hatten, zogen sie am Wochenende weiter nach Chemnitz, Pirna oder Annaberg. Dabei fiel auf, dass dort die Getränkeauswahl kleiner zu sein scheint. Zwar gibt es auch dort neben roten und weißen Glühwein heiße Schokolade mit Schuss oder Grog. Doch...