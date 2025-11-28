Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet.
Johanna Klix, Heike Hubricht und Cornelia Schönberg haben den Glühwein auf dem Freiberger Christmarkt getestet. Bild: privat
Der Glühwein von Kaffeesachse auf dem Freiberger Christmarkt ist selbstgemacht.
Der Glühwein von Kaffeesachse auf dem Freiberger Christmarkt ist selbstgemacht. Bild: Johanna Klix
Eigentlich ist der „Weiß & Heiß“ von Wackerbarth kein richtiger Glühwein. Trotzdem scheint er für zwei der Testerinnen genau das Richtige für den Christmarkt zu sein.
Eigentlich ist der „Weiß & Heiß“ von Wackerbarth kein richtiger Glühwein. Trotzdem scheint er für zwei der Testerinnen genau das Richtige für den Christmarkt zu sein. Bild: Johanna Klix
Am Stand von Hoflössnitz gibt es nicht nur roten und weißen Glühwein, sondern auch Rosé.
Am Stand von Hoflössnitz gibt es nicht nur roten und weißen Glühwein, sondern auch Rosé. Bild: Johanna Klix
Holzig-urig kommt der Bergmannsstand am Rathaus daher.
Holzig-urig kommt der Bergmannsstand am Rathaus daher. Bild: Johanna Klix
Am Freiberger Kupferkessel endet der Glühweintest auf dem Freiberger Christmarkt.
Am Freiberger Kupferkessel endet der Glühweintest auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt
Von Johanna Klix, Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.

Mal zuckersüß, mal herb, mal mit Nelke im Abgang: Die Glühweine auf dem Freiberger Christmarkt könnten unterschiedlicher kaum schmecken. Gut, dass auch die drei „Freie Presse“-Testerinnen verschiedene Geschmäcker haben. Heike Hubricht will einen herben Wein. Cornelia Schönberg mag es süß und für Johanna Klix geht‘s um...
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Schwedenpunsch, Glühbier und Hot Limoncello: Warum es über 80 verschiedene Getränke auf dem Freiberger Christmarkt gibt
An der „Santa Claus Bar“ von Ronny Thieme gibt es eine große Auswahl an Heißgetränken.
Auf dem Freiberger Christmarkt werden deutlich mehr Getränke angeboten werden als anderswo. Das ist kein Zufall, sagt Standbetreiber Ronny Thieme.
Johanna Klix
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
4 min.
Geschenke vom Freiberger Christmarkt: Fünf besondere Ideen für Kreative, Genießer oder Verwandte ohne Wünsche
Geschenkideen auf dem Christmarkt: In der Pop-Up-Bude verkaufen Manuela Bittner und Daniela Dölkner Handgefertigtes.
Weihnachten naht und Nikolaus steht vor der Tür. Wer Geschenke sucht, findet auf dem Freiberger Christmarkt die ein oder andere Aufmerksamkeit. Ein paar Inspirationen.
Johanna Klix
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
Mehr Artikel