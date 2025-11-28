Süße, Preis und Wärme: Der Glühwein-Test auf dem Freiberger Christmarkt

Glühwein gehört zum Weihnachtsmarkt wie der rote Mantel zum Weihnachtsmann. Für welchen Weintyp welche Glühweinhütte auf dem Freiberger Christmarkt passt.

Mal zuckersüß, mal herb, mal mit Nelke im Abgang: Die Glühweine auf dem Freiberger Christmarkt könnten unterschiedlicher kaum schmecken. Gut, dass auch die drei „Freie Presse“-Testerinnen verschiedene Geschmäcker haben. Heike Hubricht will einen herben Wein. Cornelia Schönberg mag es süß und für Johanna Klix geht‘s um...