Kommentar zu Flüchtlingen aus Syrien: Schwierige Rückkehr

Viele Syrer werden in Deutschland bleiben und die Rückkehr anderer wird länger dauern

Die Debatte über die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihre Heimat ist richtig und notwendig – doch die Politiker sollten den Bürgern nicht verschweigen, wie schwierig das Vorhaben ist. Viele Syrer werden auf Dauer in der Bundesrepublik bleiben, und die Rückkehr anderer wird lange dauern. Um dies zu beschleunigen, wird Deutschland viel...