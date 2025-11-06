Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lastwagen mit ihren Habseligkeiten. Sie wollen aus der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückkehren.
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lastwagen mit ihren Habseligkeiten. Sie wollen aus der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückkehren. Bild: Khalil Hamra/dpa
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lastwagen mit ihren Habseligkeiten. Sie wollen aus der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückkehren.
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lastwagen mit ihren Habseligkeiten. Sie wollen aus der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückkehren. Bild: Khalil Hamra/dpa
Meinung
Kommentar
Kommentar zu Flüchtlingen aus Syrien: Schwierige Rückkehr
Von Thomas Seibert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Syrer werden in Deutschland bleiben und die Rückkehr anderer wird länger dauern

Die Debatte über die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihre Heimat ist richtig und notwendig – doch die Politiker sollten den Bürgern nicht verschweigen, wie schwierig das Vorhaben ist. Viele Syrer werden auf Dauer in der Bundesrepublik bleiben, und die Rückkehr anderer wird lange dauern. Um dies zu beschleunigen, wird Deutschland viel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
5 min.
Sperre nach Kreditkartenaffäre: Simons Olympia-Start möglich
Julia Simon (l) darf nach dem Kreditkartenbetrug an ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (r) bei Olympia teilnehmen. (Archivbild)
Biathletin Julia Simon wird nach ihrem Kreditkartenbetrug gesperrt. Die Französin verpasst den Auftakt-Weltcup, wohl aber nicht Olympia. Folgen noch weitere Strafen?
Thomas Wolfer und Christian Johner, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
11:46 Uhr
4 min.
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.
Christian Ebner, dpa
03.11.2025
2 min.
Kommentar zur Debatte über Syrer-Heimkehrer: Kein Scheinkonflikt
Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist skeptisch, dass Syrer nun massenweise von Deutschland in ihre zerstörte Heimat zurückkehren.
Was die Debatte über Syrien-Rückkehrer über die Union verrät
FP
06.11.2025
4 min.
Die Nahost-Staaten schicken viel mehr Syrer heim als Europa
Syrische Flüchtlinge beladen einen Lkw mit ihren Habseligkeiten, um von der Türkei in ihre Heimat nach Aleppo zurückzukehren.
Aus der Türkei kehren täglich fast so viele Syrer in ihre Heimat zurück wie aus Deutschland in elf Monaten. Das hat verschiedene Gründe.
Susanne Güsten
Mehr Artikel