  • Kommentar zu neuen Einschränkungen der Bahn in Richtung Chemnitz: Nicht gerade ein schlauer Zug

Zug der MRB in Dresden Hauptbahnhof. Manches an Kritik an der Bahn ist überzogen. Aber leider nicht alles.
Zug der MRB in Dresden Hauptbahnhof. Manches an Kritik an der Bahn ist überzogen. Aber leider nicht alles. Bild: Ingolf Wappler
Meinung
Kommentar
Kommentar zu neuen Einschränkungen der Bahn in Richtung Chemnitz: Nicht gerade ein schlauer Zug
Redakteur
Von Frank Hommel
Nicht jede Schmäh-Kritik an den Zuständen bei der Bahn ist angemessen. Aber die Kommunikation der Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofs aus Richtung Chemnitz macht selbst nachsichtigste Fahrgäste ratlos.

Ich bin kein Bahn-Hasser. Ich fahre lieber Zug als Auto. Ja, mit ihren oft unkalkulierbaren Verspätungen gibt die Deutsche Bahn derzeit ein verheerendes Bild ab. Ich glaube aber, dass ich dieses Bild einordnen kann. Den Problemen liegen oft politische, wirtschaftliche und geografische Bedingungen zugrunde, für die die Bahn nichts kann. In...
