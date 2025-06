Kommentar zur Iran-Politik Trumps: Ein Getriebener

US-Präsident Donald Trump fährt einen Schlingerkurs im Iran-Krieg

Gerade mal ein halbes Jahr ist es her, dass Donald Trump im Wahlkampf vollmundig versprach, alle „endlosen Kriege“ zu beenden. Doch nun steht Washington mutmaßlich vor dem Eintritt in Israels Krieg mit dem Iran. Zwar sind die Signale aus dem Weißen Haus widersprüchlich. Aber Trump hat zuletzt gewaltig aufgerüstet: Er fordert vom Regime in...