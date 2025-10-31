Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rob Jetten (links), Vorsitzender der Mitte-links-Partei D66, geht als Sieger aus der Parlamentswahl in den Niederlanden hervor.
Rob Jetten (links), Vorsitzender der Mitte-links-Partei D66, geht als Sieger aus der Parlamentswahl in den Niederlanden hervor. Bild: Peter Dejong/dpa
Kommentar zur Parlamentswahl in den Niederlanden: Von den Niederlanden lernen
Von Katrin Pribyl
Linksliberale Partei D 66 gewinnt Parlamentswahl

Die gute Nachricht zuerst: Die Niederländer rücken wieder in die Mitte, wie der Erfolg von D 66 zeigt. So war der Wahlkampf des Sozialliberalen Rob Jetten das Gegenteil von Geert Wilders Negativkampagne und verfing, weil er eben keine Untergangsszenarien aufmalte wie der Rechtspopulist, der in der Gesellschaft mit Islamhass und...
30.10.2025
3 min.
Jung und positiv: Jetten könnte Regierungschef werden
Der D66-Vorsitzende Rob Jetten könnte der nächste Regierungschef der Niederlande werden.
Die Niederlande haben gewählt – und der linksliberale Rob Jetten fährt mit seiner Partei D66 große Gewinne ein. Der 38-Jährige ist voller Elan und hat ein großes Vorbild.
Annette Birschel, dpa
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
17:35 Uhr
3 min.
Leipzig schafft mit Sieg gegen Stuttgart einen Startrekord
Yan Diomande (l-r), Castello Lukeba, Assan Ouédraogo und Romulo jubeln nach dem 1:0.
Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen gegen Stuttgart geht Leipzig wieder als Sieger vom Platz. Coach Werner schafft mit RB dadurch einen Bestwert.
Frank Kastner, dpa
30.10.2025
4 min.
Zweikampf bei Niederlande-Wahl – Wilders ohne Machtoption
Rob Jetten könnte der nächste Regierungschef werden.
So spannend war eine Wahl in den Niederlanden selten. Wer macht das Rennen? Der linksliberale Jetten liegt vor dem Rechtspopulisten Wilders. Ein Generationen- und Politikwechsel könnte bevorstehen.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel