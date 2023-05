SPD muss Partei der Arbeit sein

Einen runden, hohen Geburtstag feiert jeder gern. Das gilt erst recht, wenn er in den Jahren davor schlimme gesundheitliche Probleme hatte. Der SPD ist oft der Tod vorhergesagt worden. Logisch, dass sie sich zum 160. Jahrestag an diesem Dienstag eine Feier gönnt. Wer wollte in dieser schnelllebigen Zeit auf den 175. oder den 200. warten?