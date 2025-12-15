Sydney warnt vor weiterem Unheil

Der Schock nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am Sonntag sitzt tief. Ein Mann wird als Held gefeiert, Premier Albanese gerät unter Druck.

Bis zu diesem Sonntag war der Bondi Beach ein Schauplatz der Lebensfreude. Nun wurde er zum Schauplatz von Hass, Terror und menschenverachtender Gewalt. Das antisemitische Massaker von Sydney ist ein Menetekel – ein Zeichen, das von Unheil kündet und vor weiterem Unheil warnt. Sydney ist uns nur geografisch fern. Was dort geschehen ist,...