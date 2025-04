Treffen mit Meloni: Trumps italienischer Moment

Italiens Regierungschefin Giorgia Melonibesuchte Donald Trump im Weißen Haus. Der US-Präsident zeigte sich begeistert vom charmanten Gast aus Europa.

So einfach lässt sich Donald Trump nicht um den Finger wickeln. Ein Brief vom König, die Erinnerung an einen Abend auf dem Eiffelturm, eine Einladung nach Rom, jeweils garniert mit Schmeicheleien – drei europäische Regierungschefs haben nun versucht, den US-Präsidenten auf transatlantischen Kurs zurückzulocken. Beim britischen...