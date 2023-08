Warum wir so schwer vom Auto loskommen

In drei Wochen trifft sich meine Ex-Schulklasse zum 30-jährigen Abiturjubiläum in der Oberlausitz. Der Gasthof liegt ein wenig abseits. Zumindest für jene, die eine Anreise per Zug erwägen. Vom Bahnsteig bis zur Baude sind es gut vier Kilometer. Wie beim letzten Treffen werden die meisten deshalb wohl mit dem Auto kommen.