Regionale Nachrichten und News
  • Weniger Ausfall in Sachsen? Warum Sachsens Kultusminister Clemens besser (noch) nicht von einer „Trendwende“ sprechen sollte

Hat bereits eine „Trendwende“ beim Ausfall an Sachsens Schulen ausgemacht - zum Ärger von Sachsens Lehrerverbänden: Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Hat bereits eine „Trendwende“ beim Ausfall an Sachsens Schulen ausgemacht - zum Ärger von Sachsens Lehrerverbänden: Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Meinung
Kommentar
Weniger Ausfall in Sachsen? Warum Sachsens Kultusminister Clemens besser (noch) nicht von einer „Trendwende“ sprechen sollte
Redakteur
Von Tino Moritz
Gegen den Widerstand der Lehrerverbände hat der CDU-Politiker Maßnahmen zur Unterrichtsabsicherung durchgesetzt - und sieht sich durch die ersten Zahlen bestätigt. Zu früh sollte er sich nicht freuen.

Es ist zwei Jahre her, als Sachsens Kultusministerium schon einmal zur Jubelarie in der Dekaden-Oper ansetzte: „Erstmalig seit zehn Jahren ist die Unterrichtsabsicherung nicht schlechter geworden.“ Der heutige Finanzminister Christian Piwarz, ein nicht zu Übertreibungen neigender CDU-Politiker, sprach von einem Tanker, der sich „langsam zu...
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
08:47 Uhr
2 min.
Ifo: Wachsende Zahl von Unternehmen fürchtet um die Existenz
Am Bau läuft es wieder etwas besser. (Symbolbild)
Vielen Firmen fehlen Aufträge, und damit wird auch das Geld knapp. Die Sorgen nehmen zu.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
18.11.2025
5 min.
Wenn Sachsens Kultusminister erstmals seit zehn Jahren Rückgang des Unterrichtsausfalls vermeldet und dennoch Kritik erntet
Unterrichtsausfall bleibt an Sachsens Schulen ein Problem in Größenordnungen - auch wenn er nach Angaben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn zurückging.
Mit verstärkten Abordnungen und reduzierten Ermäßigungsstunden wollte Conrad Clemens den Unterrichtsausfall mittelfristig halbieren. Wie fällt die erste Bilanz aus?
Tino Moritz
Mehr Artikel