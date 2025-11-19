Weniger Ausfall in Sachsen? Warum Sachsens Kultusminister Clemens besser (noch) nicht von einer „Trendwende“ sprechen sollte

Kommentar
Gegen den Widerstand der Lehrerverbände hat der CDU-Politiker Maßnahmen zur Unterrichtsabsicherung durchgesetzt - und sieht sich durch die ersten Zahlen bestätigt. Zu früh sollte er sich nicht freuen.
Es ist zwei Jahre her, als Sachsens Kultusministerium schon einmal zur Jubelarie in der Dekaden-Oper ansetzte: „Erstmalig seit zehn Jahren ist die Unterrichtsabsicherung nicht schlechter geworden.“ Der heutige Finanzminister Christian Piwarz, ein nicht zu Übertreibungen neigender CDU-Politiker, sprach von einem Tanker, der sich „langsam zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.