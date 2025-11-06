17-Jähriger rutscht mit dem Moped gegen ein Auto

Flöha
Der Wagen hatte gehalten. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.
Leichte Verletzungen hat ein 17-jähriger Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. November, in Flöha erlitten. Darüber wurde aus der Polizeidirektion Chemnitz berichtet. Der 17-Jährige war mit seinem Simson-Zweirad gegen 13.25 Uhr auf der Eubaer Straße gefahren. Laut der Schilderung der Polizei rutschte er schließlich mit seiner...
