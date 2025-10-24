Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 22 Jahre „Wanderlatsch“: Mit Spaß, Bewegung und neuen Ideen durch die Wälder rund um Schellenberg

Simone Berthold, Vereinsvorsitzende beim Verein Wanderlatsch wandert für ihr Leben gerne.
Bild: Claudia Dohle
Simone Berthold, Vereinsvorsitzende beim Verein Wanderlatsch wandert für ihr Leben gerne.
Bild: Claudia Dohle
Flöha
22 Jahre „Wanderlatsch“: Mit Spaß, Bewegung und neuen Ideen durch die Wälder rund um Schellenberg
Von Claudia Dohle
Seit 22 Jahren gibt es den Verein „Wanderlatsch“ in Schellenberg bei Augustusburg. Trotz sinkender Mitgliederzahlen bleibt die Wanderlust groß – zuletzt mit einer neuen Idee für Familien.

Der Verein „Wanderlatsch“ wird in diesem Jahr 22 Jahre alt. Trotz der sinkenden Mitgliederzahlen, die vor allem in den Corona-Jahren entstanden sind, organisiert der Verein nach wie vor 10 bis 15 Wanderungen jährlich.
