22 Jahre „Wanderlatsch“: Mit Spaß, Bewegung und neuen Ideen durch die Wälder rund um Schellenberg

Flöha
Seit 22 Jahren gibt es den Verein „Wanderlatsch“ in Schellenberg bei Augustusburg. Trotz sinkender Mitgliederzahlen bleibt die Wanderlust groß – zuletzt mit einer neuen Idee für Familien.
Der Verein „Wanderlatsch“ wird in diesem Jahr 22 Jahre alt. Trotz der sinkenden Mitgliederzahlen, die vor allem in den Corona-Jahren entstanden sind, organisiert der Verein nach wie vor 10 bis 15 Wanderungen jährlich.
