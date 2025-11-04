30 Baumriesen bei Flöha werfen eine Tonne wertvolles Saatgut ab

Im Falkenauer Revier wurden Eicheln zigtausendfach gesammelt: sie sollen als Genmaterial für eine Generation zukünftiger Stieleichen verwendet werden.

Über fünf Wochen haben Mitarbeiter des Forstbezirks Chemnitz Eicheln gesammelt. Am Montag wurde der Ertrag geborgen. Grüne Kunststoffbahnen bildeten eine temporäre Auffangvorrichtung. Jeweils vier Bahnen waren um 30 Eichen verlegt worden. „Dabei haben wir der Natur ihren Lauf gelassen: die Frucht der Stileicheln wurde von den Riesen in dem...