5000-Euro-Mountainbike gestohlen: Einbruch in Flöha

Unbekannte dringen in ein Grundstück ein und stehlen ein hochwertiges Fahrrad. Was die Polizei rät.

Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Freitagvormittag in der Straße Schwarzer Weg in Flöha ein Wochenendgrundstück aufgebrochen und ein schwarzes Mountainbike „Simplon Cyrex“ im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe der Laube ein, um an das Rad zu kommen. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben...