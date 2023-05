52 Sterne für Schloss Augustusburg

Der Mercedes-Stern prägte am Samstagmittag die Szenerie auf Schloss Augustusburg. Beim 31. Jahrestreffen des Mercedes-Benz R/C 107 SL-Clubs Deutschland in Dresden nahmen 52 Fahrzeuge an einer Ausfahrt ins Erzgebirge teil und machten auf dem Schlosshof Station. Foto: Andreas Bauer