Oldtimer auf Schloss Augustusburg: Mercedes-Benz R 107 und C 107

R 107 und C 107: Etwa 60 Oldtimer von Mercedes-Benz sind am 20. Mai auf der Augustusburg zu sehen. Das teilte der Mercedes-Benz R/C 107 SL-Club Deutschland mit, der während seines Jahrestreffens in Dresden einen Ausflug auf die Augustusburg plant. Vorgesehen sei ein Fotoshooting im Innenhof und der Besuch des Motorradmuseums. Was die 107er...