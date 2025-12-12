MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Tilo Steiner
Bild: Tilo Steiner
Flöha
Achtung, Autofahrer! An diesen Straßen Mittelsachsens wird gebaut
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Baumfällarbeiten in Oberbobritzsch, der Bau für das schnelle Internet in Seelitz oder das Verladen von Zuckerrüben in Kriebstein – Gründe, warum Straßen in Mittelsachsen gesperrt gibt es viele, wie eine Übersicht ausgewählter Baustellen beweist.

Bobritzsch-Hilbersdorf/OT Oberbobritzsch: Freihufenweg, ab Wendehammer bis Ende Waldstück, Baumfällarbeiten bis 19. Dezember.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
07.12.2025
5 min.
Auf diesen Straßen in Mittelsachsen gibt es Verkehrsbehinderungen
Auf Absperrungen an einer Baustelle treffen Autofahrer auch in den nächsten Tagen in Mittelsachsen.
Auf vielen Straßen in Mittelsachsen müssen Autofahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt eine Übersicht der „Freien Presse“.
FP
23.11.2025
6 min.
Achtung, das sind die neuen Straßensperrungen in Mittelsachsen
Grafik: Tilo Steiner
Während die Temperaturen in den Keller gehen, laufen Baustellen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz auf Hochtouren. Neu gemeldet sind Vollsperrungen aus Flöha, Frankenberg und Freiberg.
FP
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel