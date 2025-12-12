Achtung, Autofahrer! An diesen Straßen Mittelsachsens wird gebaut

Baumfällarbeiten in Oberbobritzsch, der Bau für das schnelle Internet in Seelitz oder das Verladen von Zuckerrüben in Kriebstein – Gründe, warum Straßen in Mittelsachsen gesperrt gibt es viele, wie eine Übersicht ausgewählter Baustellen beweist.

Bobritzsch-Hilbersdorf/OT Oberbobritzsch: Freihufenweg, ab Wendehammer bis Ende Waldstück, Baumfällarbeiten bis 19. Dezember.