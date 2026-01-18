MENÜ
  • Achtung, Fischotter: Wie Freizeitangler ihren Fischteich in Hennersdorf vor einem Räuber schützen wollen

Gefährdet und geschützt, aber ein Problem für Angelvereine: Der Fischotter nutzt gern Angelteiche als Jagdreviere und macht damit die Arbeit der Vereine zunichte.
Ortsvorsteher und Angler Volkmar Böhm am Teich des Angelvereins Erdmannsdorf-Hennersdorf. Der Verein will den Teich einzäunen.
2019 berichtete die „Freie Presse“ über die Probleme der Oederaner Angler mit dem Fischotter. Inzwischen denkt der Vereinsvorsitzende sogar ans Aufgeben.
Flöha
Achtung, Fischotter: Wie Freizeitangler ihren Fischteich in Hennersdorf vor einem Räuber schützen wollen
Von Matthias Behrend
Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat Ärger mit dem Fischotter, der den Vereinsteich leer frisst. Auch in Oederan ist der Otter ein gefräßiges Problem. Gefährden die Tiere den Angelsport?

Der Angelverein Erdmannsdorf-Hennersdorf hat der Stadtverwaltung Augustusburg ein Ultimatum gesetzt: Bis Ende März wollen die Freizeitangler Klarheit darüber haben, ob sie den Kampf gegen ihren größten Feind aufnehmen dürfen oder ob sie ihr Vereinsgewässer, den oberen Goldbach-Teich in Hennersdorf, aufgeben. So wurde es zur jüngsten...
