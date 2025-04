Aktion der Kita „Oederaner Kitz“: Barfußpfad ist wieder schick für den Frühling

Ein kleines, aber feines Abenteuer erwartet Besucher im Stadtwald von Oederan. Die Stelle ist leicht zu finden.

Die Sonne scheint, Schuhe aus! Wer Moos, Kieselsteine oder Fichtenzapfen unter nackten Füßen spüren will, ist in Oederan genau richtig. Dort hat das Team der Kindertagesstätte „Oederaner Kitz“ den Barfußpfad nach dem Winter wieder hergerichtet. Er war im Herbst 2023 in einer Gemeinschaftsaktion von Erzieherinnen, Kindern, Eltern,...