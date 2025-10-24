Alte Apfelsorten beleben Nachbarschaft in Gahlenz neu

An die Spaten, fertig, los - so hieß die Devise für eine Pflanzaktion in Gahlenz. Zwei Dutzend Einheimische setzten 24 Apfelbäumchen entlang eines Landwirtschaftsweges im Dorf bei Oederan.

Die jungen Obstpflanzen der Sorten Modivchen und Hospitalrenette, Margarethe von Stosch und Grüner Fürstenapfel, aber auch Leitheimer Streifling und Napoleon kamen fachmännisch ins Erdreich. Bio-Landwirtin Denise Pfaff mit ihrem Team folgte dem Aufruf der Veranstalter des Kulturhauptstadtjahres 2025 Chemnitz. „Die Aktion gehört zum...