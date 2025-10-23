Streuobstwiesen in Oederan und Lichtenwalde bekommen Zuwachs

Dank eines Projekts der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 werden gerade in der Region Obstbäume gepflanzt. Die Jugendfeuerwehr Lichtenwalde lädt sich dafür sogar Gäste ein.

Das Wetter zeigte sich trüb und regnerisch. Doch davon ließen sich die Beteiligten nicht von ihrem Vorhaben abbringen, auf der sogenannten Schusterwiese in Oederan 15 neue Apfelbäume zu setzen. Damit wird die Fläche, die sich unweit der alten Sporthalle befindet, weiter aufgewertet.