Alte Schule in Falkenau: Die Immobilie bleibt eine Hängepartie

Die Stadt Flöha will das immer noch leer stehende Schulgebäude gern zurückhaben, solange es noch ernsthafte Interessenten gibt. Und was sagt der Eigentümer, der die Schule 2018 gekauft hat?

Auch sieben Jahre nach dem Verkauf der ehemaligen Schule in Falkenau an einen privaten Investor steht das Gebäude leer. Die Stadt Flöha will die Immobilie gern zurückkaufen, doch der Eigentümer reagiere bislang nicht auf diesen Vorstoß der Stadt, sagt Kämmerin Janet Pentke.