Anwohner in Flöha: Warum fällt im Wohngebiet Sattelgut immer wieder die Straßenbeleuchtung aus?

Stimmt es, dass in dem Wohngebiet deutlich häufiger die Straßenlaternen aus sind als anderswo? Und warum ist das so? Die Gründe dafür sollen in der Geschichte des Sattelguts zu finden sein.

Das Wohngebiet Sattelgut ist das Straßenlicht-Krisengebiet der Stadt Flöha. Seit langem klagen Bewohner über Straßenlaternen, die nicht leuchten. Aktuell ist die Dr.-Kurt-Fischer-Straße betroffen. Ein Leser sagte am Montag am Telefon, dass die Dunkelheit vor allem bei Treppenstufen „kreuzgefährlich" sei. Bereits in der Vergangenheit gab...