Auf Schloss Augustusburg gibt es wieder einen Imbiss - aber nur vorübergehend

Kaffee, Kuchen und Gegrilltes stehen am langen Himmelfahrtswochenende zur Verfügung. Unterdessen laufen die Umbauarbeiten für das neue „Café Anna“.

Wer am Wochenende nach Augustusburg fährt, um sich das Schlossmuseum, den Cranach-Altar oder die Motorrad-Sonderausstellungen „MZ Export“ und „Auf dem Landweg nach New York“ anzuschauen, kann sich gleich vor Ort stärken: Am Arkaden-Imbiss auf dem Schlosshof bieten die Schlossbetriebe Kaffee, Kuchen und Grillspezialitäten an. Es ist ein...