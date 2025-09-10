Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök liest am Denkmaltag in Mittelsachsen.
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök liest am Denkmaltag in Mittelsachsen. Bild: Veranstalter
Flöha
Auf Spurensuche entlang der City-Bahn
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Denkmaltag verbindet Kultur und Geschichte in Mittelsachsen. Eine Lesung mit Stefan Tschök macht Station in Niederwiesa, Frankenberg und Hainichen. Thema ist die Kulturhauptstadt.

„Und was haben wir in Mittelsachsen davon?“ Darum geht es bei einer Lesung zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag. Wie eine Perlenkette liegen Niederwiesa, Frankenberg und Hainichen entlang der City-Bahn-Linie C15. Am 14. September wird diese Route Teil eines Veranstaltungsformats rund um das Thema Kulturhauptstadt. Der Chemnitzer Autor...
