Augustusburg: 71-Jährige wird bei Kollision verletzt

Flöha
Ein Auto kommt ins Schleudern. Es kippt über die Schutzplanke und landet auf dem Dach.
Eine 71-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr am 24. Januar in Augustusburg auf der Straße An der Rodelbahn in Fahrtrichtung Friedensstraße aus Richtung Frankenberger Straße kommend. Dabei geriet die Rentnerin mit ihrem Auto ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Das Fahrzeug kippte laut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.