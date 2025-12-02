Augustusburg als kreative Drehscheibe: Künstlerresidenz mit internationalem Flair

Eine Woche lang arbeiteten vier Künstlerinnen aus Tschechien und Deutschland im Augustusburger „Lehngericht“. Dort sind jetzt die spannenden Ergebnisse ihrer Residenz zu sehen.

Eigentlich war es fast eine Hau-Ruck-Aktion: Vor zwei Wochen wählte eine Jury je zwei tschechische und zwei deutsche Künstlerinnen aus, die in einer Residenz unter dem Namen „Crossborders Creatives 2025“ im Maker Hub, der Kreativwerkstatt des Vereins Auf weiter Flur im Augustusburger „Lehngericht“, arbeiteten und jetzt ihre...