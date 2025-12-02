Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Karina Liutaia aus Bamberg greift mit ihrem Beitrag die textilen Traditionen der Grenzregion auf.
Karina Liutaia aus Bamberg greift mit ihrem Beitrag die textilen Traditionen der Grenzregion auf. Bild: Matthias Zwarg
Markéta Donátova aus Karlovy Vary entwickelte gemeinsam mit ihren Kindern ein großformatiges Bild zur Heimat, in das auch abstrakte Elemente aus Holz integriert werden.
Markéta Donátova aus Karlovy Vary entwickelte gemeinsam mit ihren Kindern ein großformatiges Bild zur Heimat, in das auch abstrakte Elemente aus Holz integriert werden. Bild: Matthias Zwarg
Pavla Varová aus Nová Role verbindet in ihrer Arbeit feinsinnig Bergbau und textile Materialien.
Pavla Varová aus Nová Role verbindet in ihrer Arbeit feinsinnig Bergbau und textile Materialien. Bild: Matthias Zwarg
Karina Liutaia aus Bamberg greift mit ihrem Beitrag die textilen Traditionen der Grenzregion auf.
Karina Liutaia aus Bamberg greift mit ihrem Beitrag die textilen Traditionen der Grenzregion auf. Bild: Matthias Zwarg
Markéta Donátova aus Karlovy Vary entwickelte gemeinsam mit ihren Kindern ein großformatiges Bild zur Heimat, in das auch abstrakte Elemente aus Holz integriert werden.
Markéta Donátova aus Karlovy Vary entwickelte gemeinsam mit ihren Kindern ein großformatiges Bild zur Heimat, in das auch abstrakte Elemente aus Holz integriert werden. Bild: Matthias Zwarg
Pavla Varová aus Nová Role verbindet in ihrer Arbeit feinsinnig Bergbau und textile Materialien.
Pavla Varová aus Nová Role verbindet in ihrer Arbeit feinsinnig Bergbau und textile Materialien. Bild: Matthias Zwarg
Flöha
Augustusburg als kreative Drehscheibe: Künstlerresidenz mit internationalem Flair
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Woche lang arbeiteten vier Künstlerinnen aus Tschechien und Deutschland im Augustusburger „Lehngericht“. Dort sind jetzt die spannenden Ergebnisse ihrer Residenz zu sehen.

Eigentlich war es fast eine Hau-Ruck-Aktion: Vor zwei Wochen wählte eine Jury je zwei tschechische und zwei deutsche Künstlerinnen aus, die in einer Residenz unter dem Namen „Crossborders Creatives 2025“ im Maker Hub, der Kreativwerkstatt des Vereins Auf weiter Flur im Augustusburger „Lehngericht“, arbeiteten und jetzt ihre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
08.11.2025
1 min.
Was passiert, wenn die Dinge anders laufen?: „Lehngericht“ Augustusburg lädt zu einem besonderen Abend ein.
Blick auf das Lehngericht in Augustusburg.
Der Kultur- und Kreativwirtschaft Chemnitz und Umgebung lädt unter dem Titel „Fail Forward – Lernen aus echten Erfahrungen“ am 13. November nach Augustusburg ein.
FP
26.11.2025
4 min.
Turmgalerie Augustusburg trotzt dem Winter mit einzigartiger Kunst
Ulrich Haselhuhn (v. l. ) gestaltet einige der Linoleumbilder gemeinsam mit seiner Frau Norma; hier im Gespräch mit Sohn Tim.
Zum ersten Mal sind auch in der kalten Jahreszeit Bilder in der Turmgalerie Augustusburg zu sehen. Möglich macht dies das Material, mit dem Ulrich Haselhuhn arbeitet: farbige Linoleumabfälle.
Matthias Zwarg
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel